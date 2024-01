Le site éducatif Statbel Junior veut initier les plus jeunes aux statistiques

L'office belge de statistique Statbel annonce mardi la mise en ligne d'une nouvelle version de son site éducatif "Statbel Junior", qui a pour objectif d'initier les plus jeunes au monde des statistiques. La plateforme offre également des outils aux enseignants, notamment en créant des exercices personnalisés pour leur classe.

Statbel Junior a l'objectif de présenter et expliquer de manière accessible les statistiques de Statbel aux enfants et aux jeunes. Sur la base de leur propre commune, ils peuvent découvrir des chiffres sur cinq grands thèmes: la population, l'évolution de la population, les nationalités, les accidents de la route et les activités agricoles.

Une "boîte à outils" permet également de découvrir le vocabulaire statistique.