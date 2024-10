"Les astres sont alignés" pour la vignette routière, estime le ministre Desquesnes

"On espérait évidemment que les autres régions bougent. L'installation du gouvernement flamand amène à une convergence, un alignement des planètes et je ne peux que m'en réjouir", a ajouté le ministre Desquesnes.

"On a déjà une expérience qui fonctionne avec Viapass, qui permet de percevoir la redevance kilométrique pour les camions dans les trois régions du pays. C'est un outil technique et administratif à disposition et sur lequel on s'appuiera", a-t-il poursuivi, sans en dire davantage sur les modalités de cette future vignette routière.