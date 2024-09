Les travaux reprennent au Parlement fédéral: comment est-ce possible sans la formation d'un nouveau gouvernement?

L’actualité de ce jeudi est notamment marquée par la reprise des travaux de la Chambre, au Parlement fédéral. Une séance plénière est prévue cet après-midi mais le gouvernement n’est toujours pas formé.

Cela ne veut pas pour autant dire que le Parlement va tourner au ralenti. Les députés vont pouvoir discuter des textes et des propositions de loi, de manière autonome. Ils ont d'ailleurs ce qu’on appelle le droit d’initiative législative. En clair, ils peuvent eux-mêmes proposer des textes et en discuter lors de différentes séances. Au final dans ce cas, le vote se fait très souvent au consensus, sans donc des échanges vifs entre majorité et opposition.



Et à côté de cela, le Parlement continue l’une de ses missions principales : contrôler ce que fait le gouvernement. Un gouvernement en affaires courantes pour l'instant. C’est ça qui change : il ne va pas pouvoir prendre de nouvelles initiatives législatives.



Pas question d’arriver, par exemple, avec une réforme des pensions, du système de santé ou avec n’importe quel autre texte de loi... Le gouvernement d’Alexander de Croo ne s’occupe que de la gestion quotidienne du pays, et c’est uniquement à ce sujet qu’il va interpeller le Parlement.