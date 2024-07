L'UCLouvain met en place un comité d'éthique destiné à l'étude de ses futurs partenariats

Un groupe de travail se réunira cet été pour déterminer les missions, le rôle et la composition de ce comité. "Ce conseil éthique fonctionnera en articulation avec les dispositifs existants, qui garantissent déjà une analyse minutieuse et en continu des recherches en cours dans le cadre de collaborations individuelles entre scientifiques, afin d'éviter tout lien avec des organisations impliquées dans les violations du droit international et des droits humains", précise l'UCLouvain.

"Le vote d'une révision du processus éthique démontre encore une fois que la pression des étudiants porte ses fruits", se félicite quant à lui le collectif Students for Palestine. Le groupe d'activistes déplore toutefois le refus de l'université "de suspendre ses liens avec les universités et les entreprises israéliennes qui soutiennent le génocide et les politiques d'apartheid et de colonisation".