Maxime Prévot "confiant" en allant voter à Dave en Vespa

"Je suis optimiste dans l'optique de célébrer un bon résultat ce soir', a-t-il déclaré. "On a fait une campagne motivante, enthousiaste et respectueuse, sans nous vautrer dans toutes les disputes auxquelles d'autres se sont livrés. J'espère donc que nous aurons un bon bulletin."

"Venir voter en Vespa était l'occasion d'avoir une bonne bouffée d'oxygène. On n'a pas eu une météo très favorable ces derniers temps et c'était l'occasion de me détendre avec mon épouse", a-t-il ajouté. "On va maintenant aller manger un petit morceau avec quelques copains en bord de Meuse. S'en suivra un bon petit jogging pour évacuer le stress avant d'entamer la soirée électorale."

Quant à la possibilité qu'il devienne ministre au fédéral, le Président des Engagés n'exclut rien. "Mon objectif à ce stade est que ma formation politique réintègre les gouvernements avant de savoir qui exercera les responsabilités", a-t-il précisé à ce sujet. "A titre personnel, je ne cherche pas à tout prix à me placer dans un gouvernement. Je serai donc très clairement candidat bourgmestre à Namur en octobre prochain et nous verrons ce qu'il adviendra."