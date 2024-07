Niger: sept civils tués dans une attaque "terroriste" près du Burkina Faso

"Des terroristes à moto ont attaqué (cette semaine) le village de Dosso Kourégou, situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokorou, en tuant sept civils et volé du bétail", indique l'armée dans son dernier bulletin des opérations.

"En début de semaine", peu avant l'attaque de Dosso Kourégou, "des patrouilles de l'opération (antiterroriste) Niya" ont "neutralisé (tué) 13 terroristes" et "arrêté 29 autres" dans des zones à Dargol et Bankilaré, deux départements de Tillabéri et voisins de Burkina Faso, ajoute t-elle.