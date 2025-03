Piñata à l'effigie de membres du gouvernement: Maxime Prévot réagit et estime l'action "lamentable"

Vendredi dernier, le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion de Liège organisait une activité pour enfants, au cours de laquelle des piñatas ornées des visages de plusieurs membres du gouvernement ont été utilisées. Parmi eux, Maxime Prévot, mais aussi Bart De Wever et Vincent Van Peteghem. En plus de cela, une cible de fléchettes affichait des photos de différentes personnalités politiques, dont le président du MR.

"Franchement, je suis le premier défenseur du monde associatif. C’est mon ADN. Mais voir un Centre contre la violence utiliser de telles approches pour promouvoir - paradoxe suprême! - son message anti-violence, c’est au-delà du lamentable", a-t-il écrit. Il a également averti sur les conséquences potentielles de telles actions : "Et après certains s’étonneront que des politiques souhaitent un cadrage plus sévère de certains acteurs associatifs... S’il vous plaît, évitez vous-mêmes ces attitudes excessives qui desservent votre cause et affaiblissent l’associatif et son autonomie, pourtant si essentiels."

De son côté, le CVFE a tenu à se justifier, expliquant que cette initiative visait à exprimer une forme de protestation. Le collectif a déclaré : "Cette activité était une forme de protestation", ajoutant être "préoccupé par certaines mesures que veut prendre le gouvernement".