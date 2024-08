Sécurité et logement en priorités du PS pour les communales

Réuni à Nivelles pour un bureau élargi à quelque 300 élus et représentants locaux, le PS a défendu "des villes et villages plus sûrs, embellis, qui proposent logements et services à prix maîtrisés".

"Bien vivre dans sa commune, c'est s'y sentir en sécurité. Pour le PS, cela passe par davantage de policiers et d'agents de quartier visibles dans les rues, qui assurent un travail de prévention et qui sont en capacité d'intervenir rapidement pour protéger les personnes. Cela passe aussi par des services de secours toujours plus efficaces et par une sécurité routière assurée partout", selon le parti.