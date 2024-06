Socialiste depuis plus d'un siècle, Waremme a viré à droite: "Le dernier bourgmestre MR a quitté notre ville en 1914"

Avec ses 15.500 habitants, Waremme est donc rouge depuis plus d'un siècle. Aux régionales de 2019, le PS est à 28,5 %, le MR à 23,7 %. Cinq ans plus tard, le 9 juin dernier, changement de couleur, le MR passe devant avec 32,1 %, le PS est à 23,5 %.

Au milieu de l'Hesbaye, Waremme est une ville atypique. Les huit communes voisines sont toutes MR. Waremme, elle, est socialiste depuis 110 ans. Ancien bourgmestre, ancien ministre de la Défense, Guy Coëme raconte volontiers ce jour où sa commune a basculé : "Le dernier bourgmestre MR a quitté en 1914 notre ville devant l'avancée allemande et le premier bourgmestre socialiste est arrivé à ce moment-là par la force des choses", raconte-t-il.

"C'est peut-être une bonne chose pour avoir un peu peut-être du changement", "je pense qu'à un moment donné, il faut une alternance, que ça ne serait faire de tort à personne", "je pense que c'est plus un problème économique général qui fait que les gens en ont marre", "ça peut s'expliquer par l'usure du pouvoir", nous expliquent quatre habitants de Waremme.

Toute une nouvelle population qui envahit Waremme

Waremme est une terre de grands hommes politiques socialistes. Joseph Wauters, ministre du Travail et de l'Industrie après la Première Guerre, Edmond Leburton, Premier ministre en 1973, Guy Coëme, vice-Premier ministre... une lignée qui semble ne plus produire son effet aujourd'hui. Pour le bourgmestre actuel, la population a changé : "Nous n'avons plus uniquement une réserve de personnes âgées, socialistes, de tradition. Il y a toute une nouvelle population qui envahit Waremme, qui vient des campagnes, qui vient du Brabant wallon", relate Jacques Chabot, bourgmestre PS de Waremme.

Boosté par ces résultats, le MR affiche ses ambitions pour les communales. "Manifestement, oui, clairement, nous sommes candidats à être bourgmestre de cette ville. Nous sommes candidats à prendre les rênes de cette ville", martèle Frédéric Ruelle, conseiller communal MR à Waremme. Un objectif qui n'est pas gagné d'avance. En cœur, les socialistes waremmiens rappellent qu'aux communales, ils sont en général 20 % au-dessus de leur score des scrutins régionaux et nationaux.