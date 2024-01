"Soyons un tantinet sérieux": la réponse d'Elio Di Rupo lorsqu'on lui demande si le PS pourrait travailler avec le PTB 

"Soyons un tantinet sérieux et objectifs, a répondu Elio Di Rupo. Le PTB pense qu'il faut une révolution comme il y en a eu en Russie à l'époque et que cette révolution globale va modifier les conditions. Mais il n'y a pas un seul régime communiste où les gens ont été libres, où il y a eu de la prospérité, de l'amélioration des qualités de vie. Quand on leur donne la capacité de participer à un gouvernement, ce que j'ai fait avec Monsieur Magnette, ils ont refusé. Ils ont trouvé des arguties. Et en réalité, ils ne veulent pas assumer la responsabilité et donc ils ne servent à rien par rapport aux travailleurs, aux personnes qui ont des difficultés. Voter pour le PTB, non seulement ne sert à rien, mais c'est beaucoup plus grave. Regardez la fois passée en 2014, on vote pour le PTB, ils ne vont pas au pouvoir et c'est la droite et la droite dure qui se met au pouvoir et souvent antisociale."

Une réponse claire de la part d'Elio Di Rupo à quelques mois des élections.