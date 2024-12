Trois ans après les inondations de la Vesdre, où en sont les travaux?

En 2021, des inondations dévastatrices ont eu lieu Wallonie. Les travaux de reconstruction de la vallée de la Vesdre avancent, entre protection des zones sinistrées et réflexion sur la gestion future des cours d'eau.

Parmi les ouvrages en cours, un mur de protection pour la caserne des pompiers de Theux fait partie des derniers projets de la première phase de travaux urgents. Près de 16 millions d'euros ont déjà été investis pour reconstruire des ponts, restaurer les berges et assurer la sécurité des riverains.

Les cicatrices laissées par les inondations de 2021 restent visibles dans la vallée de la Vesdre, mais les travaux continuent de progresser. Le nouveau gouvernement wallon s'est rendu sur place pour constater l'évolution du chantier, un projet colossal visant à sécuriser et à réaménager les zones sinistrées.

Une résidente exprime ses doutes : "On peut avoir l'impression qu'on a surbétonné, alors qu'il aurait peut-être fallu faire autre chose. Tout a été réasphalté. S'il y a encore une inondation, l'eau va couler partout".

Une deuxième phase axée sur la gestion des eaux

Pour éviter une nouvelle catastrophe, une deuxième phase de travaux est prévue. L'objectif est de repenser l'écoulement des eaux afin de mieux contrôler les débits en cas de crue.

Anne-Catherine Dalcq, ministre wallonne en charge des cours d'eau non-navigables, explique : "Nous allons, par exemple, élargir le lit de certains cours d'eau pour diminuer le débit et que l'eau arrive avec moins d'énergie. Donc vraiment une réflexion amont-aval à travers plusieurs communes au niveau de tout le bassin de la Vesdre".

Un plan de relance financé et priorisé

Le budget consacré à ces travaux reste conséquent. Adrien Dolimont, ministre-président de la région wallonne, assure que les dépenses seront maintenues : "C'est un des volets majeurs du plan de relance, dans lequel on ne touche pas du tout. Ce sont 453 millions qui sont débloqués. Ce qu'on veut, c'est que ça puisse avancer le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on fait une visite sur le terrain".

Calendrier des prochains travaux

Les prochaines étapes s’étaleront sur plusieurs années :

2025 : début des travaux à Theux et Pepinster,

début des travaux à Theux et Pepinster, 2026 : interventions à Chaudfontaine, Limbourg et Trooz,

interventions à Chaudfontaine, Limbourg et Trooz, 2027 : lancement des projets à Liège et Verviers.

Avec ce vaste chantier, la Wallonie espère non seulement réparer les dégâts du passé, mais aussi anticiper les inondations futures, en misant sur une gestion plus durable et efficace des cours d'eau.