Un budget supplémentaire pour le médiateur de l'énergie

Pour 2024, le budget de fonctionnement sera porté à 2.712.256 euros, soit une augmentation de 404.438 euros par rapport au budget 2023.

"La crise énergétique amène de plus en plus de gens à remettre en question leurs factures d'énergie. Il existe des règles qui protègent les consommateurs et elles doivent être respectées. Le service de médiation de l'énergie a pour mission importante d'aider les consommateurs à résoudre les litiges avec leur fournisseur d'énergie. Ce budget supplémentaire est nécessaire pour que les consommateurs puissent être mieux et plus rapidement aidés", commente la ministre dans un communiqué.