Un employé des Affaires étrangères dépêché à Rhodes pour assister les Belges sur place

Des milliers de touristes ont dû être évacués vers le nord de l'île grecque de Rhodes, dont le sud est en proie à de violents feux de forêt. Au moins 70 Belges ayant réservé leur voyage avec le tour opérateur TUI et environ 90 autres qui avaient réservé des vacances avec Sunweb sont concernés.

Les Affaires étrangères affirment que l'ambassade de Belgique à Athènes a contacté tous les Belges actuellement présents à Rhodes et dont le SPF Affaires étrangères a connaissance. Tous sont sains et saufs et les personnes qui en ont besoin bénéficient d'une assistance consulaire.