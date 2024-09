Ville de Bruxelles: les Engagés et le CD&V prolongent leur entente électorale cordiale

L'actuel chef de file des Engagés à la Ville de Bruxelles, et la conseillère communale ex-socialiste Sonia Lhoest emmèneront la liste Les Engagés-CD&V en vue du scrutin d'octobre prochain, ont fait savoir jeudi ces deux formations.

La liste sera poussée par le ministre flamand et député bruxellois Benjamin Dalle (CD&V).

Cette liste de 49 candidats se veut à l'image de Bruxelles et de ses habitants. Elle rassemble des candidats des Engagés et du CD&V ainsi que des citoyens - dont cinq membres de la liste citoyenne "Plan B". Cette alliance reflète "la diversité culturelle, sociale et professionnelle de la Ville de Bruxelles".

Selon la tête de liste Didier Wauters. l'équipe Les Engagés - CD&V s'engage à porter un programme qui met en avant des politiques sociales fortes; un soutien renforcé aux indépendants et entrepreneurs locaux; ainsi qu'une attention particulière à la propreté publique et la sécurité - notamment sous l'angle de la prévention et de la police de proximité.