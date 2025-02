850 médicaments actuellement indisponibles, dont un indispensable aux personne asthmatiques

Sur le marché, 848 médicaments sont indisponibles ou manquent face à la demande, a rapporté samedi le quotidien L'Echo. Cela représente 8,2% de tous les conditionnements commercialisés, selon la base de données PharmaStatut.

C'est le cas du Ventolin, un inhalateur destiné aux personnes souffrant d'asthme et de bronchite chronique, et de l'Ozempic, un médicament contre le diabète et l'obésité. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a également cité des produits connus du grand public, dont l'Ibuprofen et le Dafalgan, a relevé le quotidien.