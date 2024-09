Brésil: le réseau X dit être en règle avec la justice et réclame son retour

Le réseau social X affirme avoir répondu à toutes les exigences de la Cour suprême du Brésil et a demandé la levée de sa suspension dans le pays, a soufflé à l'AFP jeudi une source proche du dossier.

L'ancien Twitter est suspendu depuis le 31 août dans le plus grand pays d'Amérique latine, où il comptait environ 22 millions d'usagers. En cause: le refus de la plateforme du milliardaire américain Elon Musk de supprimer plusieurs comptes d'extrême-droite accusés de diffuser de fausses nouvelles, mais aussi le fait qu'elle n'avait plus de représentant légal sur place.

Ayant présenté de nouveaux documents réclamés par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, l'entreprise considère avoir satisfait à toutes les demandes de la justice brésilienne et réclame la levée de sa suspension, a indiqué la source proche du dossier.