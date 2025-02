"Ce procès sera un soulagement": en Flandre, Eddy Snelders, ancien joueur de foot, sera jugé pour agressions sexuelle

L’homme, âgé de 65 ans, doit répondre d’exhibitionnisme, de voyeurisme et de détention d’images de violence sexuelle sur mineurs. Pendant des années, l’ancien joueur de division un film des dizaines de femmes nues à leur insu dans sa maison de vacances ardennaise. Il aurait aussi agressé sexuellement sa voisine, sa femme de ménage et sa belle-fille, alors âgée de 16 ans. Ce qu’il conteste.

Fossiles et dents de requins

Destination De Haan, ou le Coq en français, l'une des stations balnéaires les plus fréquentées par les touristes francophones. Mais aussi et surtout, la plage préférée des chasseurs de fossiles.

La présence des dents sur cette plage trouve son origine dans son sable. Il provient d’une zone située à 15 km de Zeebruges et vieille de plusieurs dizaines de millions d’années. À l’époque, le climat est subtropical et la zone abrite de nombreux requins... d’où la présence de fossiles, dont ceux du mégalodon.

À lire aussi Climat: des dizaines de recours contre les compagnies d'énergies fossiles dans le monde

"L’animal mesurait entre 15 et 20 mètres et était le plus grand prédateur de son époque. C’est le plus grand requin de l’histoire", explique ainsi Joeri Ryckaseys, collectionneur de dents de requin fossiles.

Problème, le niveau de la plage va être rehaussé avec un nouveau sable. De quoi inquiéter les chasseurs de fossiles qui ont lancé une pétition. Wilfried Vandaele, le bourgmestre, réagit : "Vous avez d’un côté les amateurs des dents de requin et de l’autre des personnes qui trouvent que le sable est de mauvaise qualité, car il est devenu plus gluant".

Solution envisagée par les autorités : délimiter et préserver une zone dédiée aux fossiles.

"Les vendredis de la lecture"

La ville de Gand vient de lancer une nouvelle opération : "Les vendredis de la lecture". L’objectif ? Redonner aux Flamands le goût du livre en partageant ces moments dans des lieux insolites.

Nous sommes dans la plus ancienne piscine couverte de Belgique. Dans le casque de certains nageurs, une voix récite des textes de l’auteur flamand Herman Brusselmans. "Je dois avouer que c’est difficile de se concentrer sur la nage et la vitesse et en même temps être attentive à l’histoire", confie une nageuse.

L’opération se déroule dans dix endroits différents avec a chaque fois un thème précis : une histoire d’amitié pour enfants dans une bibliothèque, un conte érotique dans un salon de coiffure, et sur le marché, un texte qui vante les délices du saucisson... une manière de recréer du contact social.