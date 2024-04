Comment conserver le chocolat après les chasses aux œufs ? Attention aux fausses bonnes idées

Comment prolonger le plaisir des chasses aux oeufs de Pâques et conserver les trésors chocolatés ? Des recommandations pratiques de la part de deux experts pour éviter tout gâchis.

Certaines familles se retrouvent avec une quantité importante d'œufs en chocolat suite aux chasses aux oeufs. Face à ce constat, la question de la conservation de ces précieux trésors se pose. Les œufs fourrés auront une date de validité, tandis que les œufs 100 % chocolat pourront être consommés pendant un an ou deux, s'ils sont conservés dans des conditions idéales, comme dans une cave à vin, à une température entre 16 et 18 degrés, à l'abri de la lumière et de la chaleur.



Le chocolat mal conservé se met à blanchir

Cependant, le chocolat mal conservé peut rapidement perdre en qualité, comme l'explique Fabian Brans, chocolatier : "Il va blanchir, il va perdre en goût et il va être moins agréable dans la bouche. Il va être moins croquant, il va être plus pâteux, ce ne sera pas très agréable." Il ajoute que le chocolat commence à ramollir dès une température de 26 degrés.



Evitez le frigo