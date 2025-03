De grosses perturbations sur le rail ce samedi: plus de 150 gares ne sont pas desservies

Ce samedi, le trafic ferroviaire reste fortement perturbé en Wallonie, avec plus de 150 gares non desservies, dont Libramont et Louvain-la-Neuve.

Les usagers du train doivent s'attendre à un trafic fortement réduit dans la majorité de la province de Namur et dans l'est du Brabant wallon, tandis qu'aucun train ne roulera en province de Luxembourg.

Tout comme vendredi, peu de trains circulent en Wallonie ce samedi, dernier jour d'une grève menée par deux syndicats du rail (SIC et SACT), ressort-il du service alternatif partagé jeudi par la SNCB. Plus de 150 gares ne sont pas desservies de toute la journée samedi, la majorité en provinces de Namur, du Brabant wallon et de Luxembourg.

En effet, la cabine de signalisation de Namur est fermée entre 06h00 et 14h00 pour la province de Luxembourg, d'abord, puis totalement entre 14h00 et 22h00. Or, c'est depuis cette cabine que les opérateurs d'Infrabel donnent le départ à certains trains, ordonnent à d'autres de ralentir… Bref, régulent la circulation ferroviaire pour la zone nord-sud entre La Hulpe et Arlon, d'une part, et pour l'axe ouest-est entre Tamines et Huy, d'autre part.

En raison de la grève et, dans une moindre mesure, de la période de congés scolaires, il n'y a pas suffisamment de personnel pour assurer cette gestion du trafic depuis la cabine namuroise. Elle reste donc fermée, car la sécurité sur ces tronçons wallons ne pourra être assurée.

Les neuf autres cabines d'Infrabel ne sont pas touchées par le mouvement de grève et fonctionnent normalement, précise le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.