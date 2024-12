Des pièces commémoratives vendues pour les 25 ans de mariage du couple royal: où va aller cet argent?

La Monnaie royale de Belgique a dévoilé une pièce en or de 12,50 euros pour marquer les 25 ans de mariage du Roi Philippe et la Reine Mathilde.

Sur l'avers, le design conçu par Iris Bruijns montre le double portrait du Roi Philippe et de la Reine Mathilde, entouré du chiffre 25 et de leur monogramme commun. Le revers, quant à lui, présente le Roi Philippe de profil, accompagné de la valeur nominale et de la mention du pays en français, néerlandais et allemand.

Où vont les revenus de la vente ?

Les bénéfices de la vente de cette pièce reviennent à l'État belge, via un mécanisme précis. La Monnaie royale néerlandaise (KNM), désignée sous-traitante par une procédure publique, fabrique ces pièces commémoratives.

En contrepartie, elle verse à la Monnaie royale de Belgique un paiement annuel fixe pour le droit exclusif de commercialisation des pièces belges officielles.

Un paiement supplémentaire, basé sur les ventes annuelles, est également perçu par la Monnaie royale de Belgique. Ces montants, après reversement, bénéficient directement au budget de l'État belge.

