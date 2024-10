Espagne: un ex-ministre du gouvernement Aznar condamné à 10 ans de prison

La justice espagnole a condamné mardi à 10 ans et cinq mois de prison un ancien ministre et porte-parole du gouvernement conservateur de José Maria Aznar, reconnu coupable de corruption lorsqu'il dirigeait la région de Valence (est).

Condamné pour prévarication, blanchiment, corruption et usage de faux, Eduardo Zaplana, ancien cadre du Parti populaire (PP, droite) âgé de 68 ans, s'est vu infliger plus de 25 millions d'euros d'amende et il lui est interdit d'accéder à un emploi public durant près de 18 ans.

Eduardo Zaplana, qui peut faire appel de ce jugement, a dirigé la région de Valence de 1995 à 2002, date à laquelle il est entré dans le gouvernement de José Maria Aznar comme ministre du Travail et porte-parole, des postes qu'il a occupés jusqu'en 2004.