Faits de pédocriminalité dans une crèche de l'ULB: le Parquet donne davantage de détails sur les deux suspects

L'ULB a été informée par le parquet de Bruxelles d'agressions sexuelles perpétrées sur des enfants de la crèche du Solbosch entre octobre 2020 et octobre 2022.

L'institution, "qui collabore pleinement avec le parquet de Bruxelles, la juge d'instruction et les enquêteurs de police afin que toute la lumière soit faite", a décidé de se porter partie civile. "Les familles concernées ont été informées et un accompagnement psychologique et juridique est mis à leur disposition", a précisé l'ULB.

5 enfants de 18 à 36 mois concernés

Le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles précise que l'enquête a démarré suite à des messages échangés sur un réseau social mentionnant des faits de mœurs dans une crèche.

Fin 2024, il a été possible d’identifier un des suspects concernés par ces faits ainsi que la crèche possiblement concernée. Le dossier a été mis à l’instruction le 17 janvier 2025, et suite à cela, des perquisitions ont été menées et les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt.