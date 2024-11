Femmes au foyer en Belgique: combien sont-elles et pourquoi font-elles ce choix?

Idéologie traditionaliste?

Contrairement aux idées reçues, le choix de rester au foyer n'est pas toujours lié à une idéologie traditionaliste. Dans 86 % des cas, il s'agit d'une décision motivée par des raisons familiales, comme la nécessité de s'occuper des enfants ou de proches dépendants.

Si une grande majorité des personnes au foyer ne prévoit pas de reprendre une activité professionnelle dans un futur proche, 39 % d'entre elles ont déjà exercé une profession par le passé. Cette population constitue-t-elle un vivier potentiel pour augmenter le taux d'emploi en Belgique ?

Ressource de main d'œuvre potentielle

Plusieurs facteurs expliquent la réticence de certaines femmes à retourner sur le marché du travail. Parmi eux, le manque de satisfaction au travail, la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale, et pour les plus jeunes générations, un rejet du productivisme et de la compétition.