Gérard Darmon accusé de violences sexistes et sexuelles: sa carrière est-elle compromise?

Dans une enquête publiée par Politis, neuf femmes accusent Gérard Darmon de comportements qualifiés de sexistes et sexuels sur six tournages entre 2018 et l’été 2023.

Ces femmes, parmi lesquelles figurent maquilleuses, coiffeuses, habilleuses, et assistantes de réalisation, évoquent des gestes déplacés, des propos inappropriés, et un climat qu’elles décrivent comme "oppressant" pour les femmes sur les plateaux de tournage.