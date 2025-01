Grève nationale: échauffourées entre pompiers et policiers, plusieurs personnes blessées

13h39 Quelques échauffourées ont éclaté entre des pompiers et des policiers Des policiers ont été blessés lors de la manifestation. Il semble que des pompiers ont tenté de dévier du parcours pour bloquer la circulation sur la petite ceinture de Bruxelles. Ils ont été empêchés par les policiers qui ont utilisé des gaz lacrymogènes.

13h32 Un tiers des camions de ramassage de Bruxelles-Propreté ne sont pas sortis de leurs dépôts Entre 25 % et 30 % des camions de Bruxelles-Propreté ne sont pas sortis de leurs dépôts lundi matin en raison de la grève pour le droit à une pension décente. Les collectes de déchets ont dès lors été perturbées dans la capitale. La collecte matinale des déchets résiduels a notamment été impactée à Ixelles, Anderlecht ainsi que sur une partie du territoire de la Ville de Bruxelles. Dans ces communes, entre 30 % et 70 % des collectes n'ont pas été assurées. Les sacs non ramassés ne doivent pas être rentrés par la population dans la mesure où des tournées de rattrapage seront organisées, en fonction des moyens humains disponibles, dès lundi après-midi, souligne Bruxelles-Propreté. De leur côté, les Recypark étaient fermés lundi matin. Certains d'entre eux seront à nouveau accessibles dans l'après-midi mais des perturbations ne sont pas à exclure.



13h15 "Ça ne passera pas", préviennent les syndicats Les projets de détricotage du système des pensions "ne passera pas", ont prévenu les représentants syndicaux lundi en clôture de la manifestation dans le centre de Bruxelles. Quelque 30.000 personnes, selon la police mais aussi le front commun syndical, se sont mobilisées pour défendre le droit à une pension décente "pour tous". Les présidentes et présidents des trois grands syndicats ont appelé les manifestants à "ne pas se laisser monter les uns contre les autres", ciblant directement Georges-Louis Bouchez. "Son

12h55 Des renforts nécessaires dans les prisons Des renforts policiers sont nécessaires dans plusieurs établissements pénitentiaires lundi, en raison de l'action syndicale menée pour le droit à une pension décente, selon le SPF Justice. En Flandre et à Bruxelles, des grèves sont menées dans l'ensemble des prisons. Environ 70 policiers ont été déployés depuis la nuit de dimanche à lundi au sein des établissements où le nombre d'agents pénitentiaires en poste n'est pas suffisant. La Croix-Rouge est en outre présente à la prison de Saint-Gilles.

12h54 Vooruit participe à la manifestation... contre sa propre coalition Une petite délégation de députés Vooruit participe à la manifestation syndicale, ce lundi dans les rues de Bruxelles, contre les projets en matière de pension de la potentielle coalition Arizona, à la constitution de laquelle les socialistes flamands sont pourtant associés. Selon leur député Oskar Seuntjens, Vooruit comprend les manifestants et "fait tout pour rendre l'accord de gouvernement équitable et juste". Il est présent aux côtés de sa collègue fédérale Anja Vanrobaeys et de la députée flamande Hannelore Goeman. Pour autant, "les années qui viennent seront difficiles et chacun le sait", ajoute M. Seutjens. "Nous allons devoir réformer notre pays pour remettre de l'ordre au niveau budgétaire. Vooruit est 'le' parti du pouvoir d'achat, nous avons déjà fait relever la pension minimum et encore aujourd'hui, nous travaillons dur pour protéger le pouvoir d'achat de la population", selon lui.

12h50 Les manifestants expriment leurs inquiétudes et la raison de leur action

12h43 30.000 manifestants selon la police 30.000 participants ont pris part à la manifestation contre les régimes de retraite des négociateurs du gouvernement fédéral. Ce chiffre est rapporté par la police de Bruxelles-Capitale Ixelles sur X. Auparavant, les syndicats chrétiens et socialistes avaient déjà avancé le chiffre d'environ 30.000 manifestants.

12h33 Le point sur les perturbations dans les transports en commun Au niveau de la circulation des trains, toutes les lignes sont impactées : Seul un train IC sur trois circule

Un train L ou S sur cinq circule

Presque aucun train P ne roule Sur le réseau TEC, toutes les lignes sont impactées : Dans le Brabant wallon, 51% des parcours sont assurés

44 % en province de Namur

75% en province du Luxembourg

Pas de chiffre précis, mais les perturbations sont très importantes en province du Hainaut

En ce qui concerne le TEC Liège-Verviers, 40% des parcours assurés Sur le réseau bruxellois de la STIB : Métro : seule la ligne 1 fonctionne et est prolongée jusqu’à Erasme. Les autres lignes ne sont pas exploitées

Tram : seules sept lignes sur 19 sont exploitées (4, 7, 8, 9, 10, 51, 92)

Bus : 15 lignes sur 52 sont en service Notez que sur les lignes qui circulent, la fréquence est tout de même plus limitée.

12h29 Plus de 30.000 manifestants dans les rues de Bruxelles, selon la FGTB Plus de 30.000 manifestants sont présents dans les rues de Bruxelles lundi pour défendre les pensions, qu'ils jugent menacées par les projets en discussion des partenaires de l'Arizona, selon le président de la FGTB Thierry Bodson. Le cortège s'est ébranlé à 10h30 depuis la place de l'Albertine, dans le centre de Bruxelles. Des militants se trouvaient toujours au point de départ plus d'une heure plus tard. Une centaine de pompiers, de Liège, Bruxelles et de Flandre, ont ouvert la marche, suivis des principaux représentants syndicaux francophones et néerlandophones. Les enseignants flamands sont majoritairement représentés parmi les manifestants, selon leurs syndicats.

11h48 Un cortège sans fin déambule à présent Le cortège de manifestants pour le droit à une pension décente s'est élancé lundi vers 10h30 de la place de l'Albertine, dans le centre de Bruxelles. Une centaine de pompiers, de Liège, Bruxelles et de Flandre, ont ouvert la marche, suivis des principaux représentants syndicaux francophones et néerlandophones. Le cortège, d'un ton vert très marqué, arpente le Mont des Arts en direction de la place Poelaert sous le son des pétards, sifflets et des slogans, et ne semble pas avoir de fin. De nombreux enseignants flamands battent le pavé, ciblant en premier lieu le formateur Bart De Wever dans leurs calicots. Certaines affiches appellent aussi Didier Reynders à financer les pensions avec ses présumés gains au Lotto. Au point de départ de la manifestation, des feux d'artifices accompagnent bruyamment les marcheurs du jour.

10h50 Des actions du côté de Mons Les pompiers de Mons mènent une action de sensibilisation lundi matin sur la problématique des pensions devant la caserne de la zone Hainaut-Centre à Cuesmes. L'équipe de garde, soit une vingtaine de pompiers, organise un barrage filtrant en face de la caserne et distribue des tracts de sensibilisation aux usagers. "Notre action est menée en solidarité avec nos collègues qui manifestent aujourd'hui/lundi à Bruxelles contre la réforme des pensions", a indiqué à Belga Gaëtan Fregapane (CSC). "L'équipe de garde reste bien sûr totalement mobilisée en cas d'alerte."

10h28 Le cortège prend de l'ampleur "Plusieurs milliers de personnes", selon les organisateurs, se sont rassemblées lundi matin sur la place de l'Albertine dans le centre de Bruxelles pour manifester pour le droit à une pension décente. Sous le soleil et dans un froid mordant, les militants rouges, bleus et surtout verts attendent le départ du cortège qui doit rejoindre la place Poelaert. De nombreux enseignants flamands sont présents pour crier leurs craintes face aux économies souhaitées par la probable future coalition Arizona sur les pensions. Ils sont accompagnés de pompiers mais aussi de membres du Gang des Vieux en Colère. La manifestation devrait quitter la place avec environ 30 minutes de retard sur le programme (initialement 10h00) car "des dizaines de bus" amenant des manifestants sont encore bloqués dans la capitale. Les organisations syndicales exigent des pensions "plus élevées", "de bonnes conditions de travail tout au long de la carrière", "des carrières plus courtes en cas de travail pénible", "des cotisations sociales patronales à la hauteur des besoins" et "la fin des cadeaux inconditionnels aux entreprises". Enfin, le front commun demande "un espace pour une véritable concertation sociale".

09h39 Annulation de tous les vols au départ de Charleroi Tous les vols au départ à l'aéroport de Charleroi ont été annulés à partir de ce lundi 12h00 et pour le reste de la journée, tandis que les arrivées seront, elles, maintenues, a annoncé lundi Brussels South Charleroi Airport (BSCA) en milieu de matinée. En raison de la manifestation nationale organisée à Bruxelles, l'aéroport fait face à un manque important imprévu d'agents du prestataire externe de sûreté et la sécurité ne peut plus être assurée, explique-t-il. Les passagers qui avaient un vol prévu au départ cet après-midi sont invités à contacter leur compagnie aérienne, si celle-ci n'a pas déjà pris contact avec eux, pour une nouvelle réservation ou un remboursement. BSCA présente ses excuses pour les désagréments occasionnés.

09h12 Le trafic routier en devient compliqué D'importants embarras de circulation sont en cours à Bruxelles, surtout sur la petite ceinture, a rapporté lundi matin la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Inge Paemen. Aucun accident n'a été signalé, mais un certain nombre de tunnels ont été fermés en raison du trafic. La police bruxelloise avait déconseillé de se rendre dans la capitale en voiture en raison de la manifestation syndicale pour les pensions. Plusieurs milliers de personnes y sont attendues. Les services de transport en commun sont également fortement perturbés.

08h55 Un service alternatif à la SNCB Sur le réseau ferroviaire, le service alternatif sera mis en œuvre lundi matin comme prévu, a déclaré le porte-parole de la SNCB, Bart Crols. Outre les lignes nationales, un certain nombre de trains internationaux ont également été supprimés en raison d'un mouvement de grève. Les organisations syndicales de cheminots ont déposé un préavis de grève. Elles offrent ainsi au personnel des chemins de fer la possibilité de participer à une action syndicale consacrée aux pensions, notamment une manifestation à Bruxelles. Les perturbations sont considérables: seul un train IC sur trois circule.

08h37 Une gare de Bruxelles-Central vide A l'heure habituelle de pointe, les allées de la gare de Bruxelles-Central sont particulièrement vides.

08h24 Quelle est la situation dans les transports en commun à 8h ? À peu près tous les navetteurs, d’une manière ou d’une autre, sont impactés par cette grève. Que ce soit pour prendre le bus, le tram, le métro ou le train les perturbations sont partout. Le réseau du TEC est fortement impacté, la compagnie conseille de trouver une alternative pour se rendre au travail. En ce qui concerne la SNCB, un train sur trois, seulement, circule. À Bruxelles, fortes perturbations également sur le réseau de la STIB. Pour prendre le métro par exemple, seule la ligne 1 fonctionne. Enfin, prendre l’avion est aussi compliqué ce lundi, que ce soit à Zaventem ou à Charleroi, il faut s’attendre à d’importants retards avec notamment une grève des agents de sécurité. À Brussels Airport, tous les vols de la compagnie Brussels Airlines sont annulés.

07h45 La police déconseille de se rendre à Bruxelles en voiture La police bruxelloise s'attend à de gros embarras de circulation lundi dans le centre de la capitale en raison de la manifestation syndicale pour les pensions. Elle déconseille de se rendre à Bruxelles en voiture même si elle est consciente que les alternatives seront très limitées compte tenu des perturbations dans les transports publics. "Il est difficile d'estimer l'ampleur des problèmes de circulation car de nombreuses personnes vont télétravailler ou prendront congé pour s'occuper de leurs enfants", avance une porte-parole de la police Bruxelles-Capitale - Ixelles. De nombreuses écoles seront en effet fermées au nord du pays. Il est question qu'une centaine de bus acheminent les manifestants depuis les provinces vers Bruxelles. "Nous verrons lundi combien de personnes sont réellement présentes, mais à en croire les informations qui circulent, il faut s'attendre à beaucoup de monde." Les bus déposeront les manifestants vers 9-10 heures place de l'Albertine avant de se rendre ensuite boulevard Albert II. Le cortège doit, lui, rallier la place Poelaert

07h28 Le trafic aérien également touché Les principaux aéroports du pays ne seront pas épargnés. Au Brussels Airport, l'activité des entreprises manutentionnaires de bagages et du personnel de sécurité devrait être fortement perturbée. Au moins quatre vols sur dix devraient être annulés. La compagnie Brussels Airlines a, pour sa part, annulé la moitié de ses vols européens lundi.

07h14 Le TEC également touché En Wallonie, le Tec annonce aussi des perturbations et recommande à ses voyageurs d'envisager une solution de rechange pour leurs déplacements. Le Tec sera en mesure d'informer les usagers des parcours supprimés dans la matinée de lundi, sous réserve des informations qui lui parviendront.

07h02 La SNCB annonce un service minimum Selon la SNCB, seul un train sur trois reliant les grandes villes (IC) roulera lundi et quasiment tous les trains prévus en heures de pointe (P) seront à l'arrêt. Pour les trains L et S, la proportion est estimée à 20%. Les organisations syndicales de cheminots ont en effet déposé un préavis de grève qui court du 12 janvier 22h00 au 13 janvier même heure afin de permettre à leurs membres de participer à l'action syndicale consacrée aux pensions.