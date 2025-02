Harcèlement scolaire: comment la méthode KiVa a permis de réduire les cas de 20% en Finlande?

Le harcèlement plus permis ni valorisé

Dans cette approche du phénomène, les témoins de harcèlement jouent un rôle important. "Le levier principal, ce sont les témoins, explique le spécialiste. On va créer une ambiance où le harcèlement n'est plus permis et n'est plus valorisé. Les harceleurs vont être dans des situations où ils se disent : 'Avec les comportements que je pose, je ne gagne plus de popularité', et donc, souvent, le harcèlement va réduire".

Bien sûr, le harceleur va être vu individuellement afin d'être sensibilisé sur les comportements à ne plus adopter, mais c'est en groupe que le plus gros du travail va être effectué.

Depuis son instauration en 2006, ce programme a déjà réduit le harcèlement de près 20% dans le pays scandinave.

"En Finlande, le programme est associé à une réduction du harcèlement, explique encore Charlie Devleeschouwer. Donc ça veut dire qu'après un certain moment, on observe une réduction des comportements de harcèlement. Et c'est aussi important de voir qu'il y a une réduction, mais aussi que de nouveaux cas de harcèlement n'apparaissent plus".