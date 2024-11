Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

En intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.

05h57

Rien à signaler ce mercredi matin

On vous rappellera ces travaux qui vont compliquer votre circulation sur la Nationale 5 et qui ont été mis en place hier du côté de Gerpinnes. On y lance la construction d'un nouveau giratoire au carrefour formé par la N5 et la Rue de Bertransart (à hauteur du Car Wash de la Nationale 5).

Travaux de longue durée qui vont compliquer la circulation déjà assez difficile sur la Nationale 5 à l'arrivée ou à la sortie du rond point du Bultia.

Vous ne circulez plus que sur une voie par sens avec une vitesse limitée à 50 km/h.

Il s'agit de la première phase du chantier mis en place jusqu'au PRINTEMPS prochain.