Interdiction de fumer autour des écoles et hôpitaux: comment se passe la mise en application de cette nouvelle mesure?

"Ben, c'est débile. Parce qu'ici, dehors, je dérange qui à fumer ? Et ici, là, attends, là ou là, qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Je ne sais pas", proteste un fumeur.

Malgré un froid glacial, ils sont des dizaines à sortir fumer devant l'hôpital. Mais dorénavant, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. 10 mètres, c'est le rayon dans lequel il est interdit de fumer aux entrées et aux sorties des lieux publics depuis la loi du 1er janvier. Une mesure que certains ne comprennent pas.

Depuis la mise en place de l'interdiction, le message n'est pas encore bien passé chez tout le monde.

"On fait entre 10 et 20 remarques par heure pour ça justement. Des petits rappels par-ci, par-là", explique Boris Wirtz, vigile à l'hôpital de la Citadelle à Liège.

Mais de manière générale, les fumeurs respectent la règle grâce aux mesures mises en place par l'hôpital.

"On a pu baliser la zone des 10 mètres relativement facilement. Maintenant, on peut tout à fait se dire que, par exemple, je prends l'exemple de certaines administrations, certaines écoles, le fait de venir baliser la zone des 10 mètres, on se retrouve vite de l'autre côté de la rue, par exemple", note Frédéric Noël, conseiller en prévention à l'hôpital de la Citadelle.

Plus compliqué par endroits

C'est en effet le cas devant cette école dans le centre de Liège, où les 10 mètres, on ne les a pas. "Comme vous pouvez constater, la largeur de la rue est déjà inférieure à 10 mètres, donc on est déjà hors cadre. Qui plus est, notre école, prenant une grande distance sur le trottoir, d'un bout à l'autre, les 10 mètres, c'est venir à dire que la rue est interdite à tout fumeur", détaille la directrice de l'Institut Saint-Paul, Mireille Vandermaesen.