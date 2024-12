"J'ai le cœur qui explose", "C'est compliqué", "Un déchirement": intense émotion pour les fans des pandas de Pairi Daiza à l'heure des adieux

Trois des cinq pandas géants de Pairi Daiza ont pris la route vers la Chine mardi matin. De nombreux fans étaient présents et les larmes ont coulé au moment de voir les animaux s'éloigner.

Et puis, un visiteur régulier du parc explique ce que cela représente pour lui un tel événement : "Personnellement, c'est la protection des animaux, tout simplement", lance-t-il.

Une autre amatrice des pandas est en larmes en voyant les animaux s'en aller. "Très émue. On est attachés à eux. Depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, dit-elle en sanglotant. C'est compliqué de leur dire au revoir comme ça, mais bon, c'est pour leur bien-être. Il faut s'y faire, mais bon, ça va être compliqué".

En effet, si les deux parents restent en Belgique, Tian Bao, Bao Di et Bao Mei ont quitté le territoire du "Royaume du Milieu" au parc animalier de Cambron et ont embarqué dans deux camions en direction de Brussels Airport.

Et en effet, le départ des trois ursidés, nés à Pairi Daiza, s'inscrit dans une coopération majeure témoignant des efforts de conservation de l'espèce menés depuis plus de 30 ans par la Chine en partenariat avec le parc et divers programmes universitaires.

Ce visiteur est également très ému et peine à retenir ses larmes : "À mon avis, ils seront bien là où ils vont, mais bon, c'est un déchirement, comme chaque fois qu'il y a un animal qui part", dit-il enfin.