"Je me sens responsable": Annelies Verlinden s'explique sur le manque d'effectif et les locaux délabrés dans la police

Dans le RTL info 13h d'hier, un syndicaliste policier prononçait ces mots forts : "On tire plus facilement sur des flics aujourd'hui, il n'y a plus de limites". Il a également déploré le manque de moyens.

Face à ce constat, quelle réponse est-il possible de donner ? "C'est une problématique dans la société : il y a plus d'agressions par rapport à notre service de sécurité et de secours. Et donc c'est la raison pour laquelle on a renforcé la lutte contre cette violence. Notamment via l'adaptation du Code pénal, (...) parce qu'il est clair que leur santé mentale est très importante. On fait tout ce que l'on peut, mais on doit constater que c'est un phénomène, qui dans notre société", explique-t-elle.



À la DSU (Direction des unités spéciales), il manquerait quelque 69 collaborateurs. Les syndicalistes se plaignent que les recrutements ne sont pas à la hauteur des départs. De plus, certains commissariats sont dans un état pitoyable. La situation est urgente, et la Ministre le sait bien. "Je me sens responsable. C'est la raison pour laquelle on a renforcé les investissements dans la police. (...) On a investi 500 millions en plus dans la police, et c'est nécessaire. On a également renforcé la capacité de la police judiciaire fédérale dans les DSU. (...) On veut qu'avant la fin de l'année, on ait 90 % du cadre opérationnel de la DSU", se défend-elle.