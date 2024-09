Jeux olympiques, variole du singe, Alain Delon,... : quels sujets vous ont le plus intéressés cet été?

En analysant les données de Google Trends, il est possible de visualiser les tendances de recherche les plus marquantes de l'été. Deux principaux indicateurs se distinguent : les "sujets de recherche" et les "requêtes de recherche". Les sujets regroupent des termes partageant une même entité ou concept, tandis que les requêtes se concentrent sur des termes précis.

Les résultats présentés ici sont triés selon les recherches ayant enregistré une progression fulgurante, souvent parce qu'elles étaient peu recherchées auparavant.