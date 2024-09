La Défense continue de recruter: pour l'an prochain, plus de 1.000 personnes sont recherchées

Le nombre de candidats à être réserviste à l'armée a connu une forte hausse. Il se situe cette année 68% plus haut que l'an dernier, selon un bilan provisoire de la Défense. Pour l'an prochain, on cherche 1.050 personnes.

La Défense dévoile ce jeudi ces plans en termes d'embauche de personnel pour l'année prochaine. Elle recherche 2.500 militaires actifs, 960 civils et 1.050 réservistes. Ce dernier poste connaît cette année un succès qui satisfait la Défense. "Selon nous, c'est grâce aux campagnes de recrutement et à la visibilité de la Défense en rue", indique Margot Van Waeyenberghe, du service de recrutement. "Mais la situation sécuritaire changeante à travers le monde a sans doute également joué un rôle".

Cette année, la Défense a déjà reçu 2.083 candidatures au statut de réserviste, soit 68% de plus qu'il y a un an. Un nombre conséquent de ces candidats ont un niveau élevé de qualification, puisqu'il y a eu 543 candidats pour le rang d'officier, 587 pour celui de sous-officier et 314 pour être soldat ou matelot réserviste.