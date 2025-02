La vidéo d'un agent pénitentiaire avec un détenu diffusée sur les réseaux interpelle: "C'est une grosse faute"

Sur les images d'une vidéo que RTL info s'est procurée, on distingue un agent pénitentiaire qui se laisse filmer et qui s’amuse avec un détenu sans confisquer son smartphone. Cela pose question alors que de nouvelles mesures de détections des GSM en prison ont récemment été annoncé.

Sur le réseau social Snapchat, une vidéo récemment filmée interpelle: on y voit un homme, vraisemblablement un agent portant le logo de l’administration pénitentiaire, plaisanter et se laisser filmer par un détenu. De premières informations nous indiquent que la séquence a été enregistrée dans la prison de Haren; l'administration pénitentiaire dément et affirme que ces images ont été tournées dans un hôpital, où le gardien était en mission de surveillance médicale.

"A l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, cela ne change pas grand-chose. On peut croiser des détenus qui sont en permission de sortie cela arrive même très souvent on reste quand même professionnel. La déontologie précise bien qu’on ne fraternise pas avec un détenu", commente Jérome Michez, vice-président Sypol-EPI.