L'absentéisme de moyenne et longue durée continue d'augmenter: voici la tranche d'âge la plus concernée

Le taux d'absentéisme de moyenne et de longue durée a continué à progresser au premier semestre 2024, selon une étude du prestataire de services RH Securex relayée jeudi par L'Echo, L'Avenir et La Dernière Heure.

Durant cette période, 2,53% des travailleurs étaient absents pour maladie de moyenne durée (un mois à un an) et 3,36% pour maladie de longue durée (plus d'un an), sur un jour ouvrable moyen.