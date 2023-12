L'Atomium a accueilli sa 10.000.000e visiteuse depuis sa réouverture

L'Atomimum est l'un de symboles touristiques de notre pays. Avec 660 000 visiteurs en 2022, le monument attire toujours autant les touristes: "L'Atomium est clairement un atout. C'est même une image-type, une architecture très singulière unique au monde et ça attire beaucoup de touristes. D'ailleurs, on fait toujours parti des délégations étrangères pour représenter Bruxelles."

Derrière ce chiffre, se cache des visiteurs symboliques: "Ce sont deux étudiantes françaises, dont une qui étudie au Bois de la Cambre à Bruxelles. Elle a amené son amie, et en bonne ambassadrice, elle l'a invité à visiter l'Atomium." explique Julie Almau Gonzales, la directrice de l'Atomium. Les deux jeunes femmes se sont vues offrir un bouquet de fleurs, du champagne et une certification géante avec comme mention: "Félicitations à notre 10.000.000 visiteur".

Un attrait, qui augmente d'année en année. Lors de l'été 2023, l'emblématique monument bruxellois a accueilli plus de 190.000 visiteurs, soit une augmentation de 20% par rapport à la fréquentation de l'été dernier.

Un profil particulier se dégage: "Les visiteurs et visiteuses sont majoritairement des individuels et pas des groupes. La tranche d'âge est en moyenne de 40 ans. On remarque également de plus en plus de jeunes, entre 18 et 25 ans."

Parmis les visiteurs, il y a évidemment beaucoup de belges, mais aussi des touristes internationaux: "On a environs 30% du public qui est belge. Le deuxième marché, est le marché français, suivi des allemands."