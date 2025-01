Le colis commandé par Xavier arrive en retard: que peut-il faire?

Peut-on demander un remboursement si notre colis arrive en retard ? Xavier nous a posé la question via le bouton orange Alertez-nous.

Proposez-lui d’abord un nouveau délai raisonnable. Faites-le de préférence par email pour avoir une preuve écrite. S'il ne respecte pas la date prévue, vous êtes en droit de résilier le contrat et de lui demander un remboursement complet.

Il arrive que le vendeur vous affirme avoir livré le colis à un voisin ou devant votre porte par exemple. Mais s'il ne peut pas le prouver, vous pouvez exiger soit une nouvelle livraison, soit un remboursement.

Le livreur ne peut jamais signer un accusé de réception et laisser le colis devant votre porte sans votre accord. Si vous avez reçu un accusé de réception, mais pas votre colis, avertissez le vendeur et le livreur, et contestez cet accusé de réception.

En cas de litige, vous pouvez faire appel au service de médiation pour le secteur postal.