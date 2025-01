Le Lunch Garden d'Angélique à Jumet a ouvert ce samedi, après une semaine de stress: "Je me sens beaucoup mieux"

La semaine a été compliquée et parfois confuse pour le personnel et les clients des restaurants Lunch Garden. Après l'annonce de la faillite lundi, suivie d'une autre, celle de la reprise de 41 restaurants sur les 62. Seule une petite dizaine d'entre eux ont ouvert leurs portes ce samedi. C'est le cas de celui de Jumet, où, malgré un certain soulagement, il y a encore beaucoup de questions et d'incertitudes.

Angélique est derrière les fourneaux du Lunch Garden de Jumet depuis près de 27 ans. Et cela devrait continuer pour elle. Après une semaine d'inquiétude, Angélique a donc la confirmation que son restaurant, franchisé, est sauvé. "Je me sens mieux, bien, moins stressée. Cette semaine a été très compliquée... On ne savait pas comment ça allait se passer. Donc, là, on est vraiment tous rassurés."

Ces derniers jours, on a suivi ici, heure après heure, le déroulement des négociations. La crainte s'est invitée totalement par surprise. "On ne s'y attendait pas, vraiment pas. Il n'y avait aucun signe avant-coureur.", ajoute Angélique.

J'étais vraiment dégouté

Dans le restaurant, c'est aussi un soulagement pour les clients. De nombreuses personnes y ont leurs habitudes, toutes les générations confondues. "J'étais vraiment dégoûté. J'ai directement dit à ma mère que j'espère que celui-ci n'allait pas fermer. Et, soulagement, il n'a pas fermé.", confie cet enfant, qui apprécie de sortir au Lunch Garden. "Je suis très content que beaucoup de Lunch Garden reprennent leurs activités. En-tout-cas, ici, c'est le nôtre. Et s'ils avaient fermé, on aurait fait grève !", indique avec humour ce client.

Une dizaine de restaurants ouverts ce samedi

Au total, sur 62 restaurants, 41 sont sauvés, dont 22 en Wallonie. De nombreux travailleurs ne seront pas repris. 370 licenciements sur 800. Impossible de ne pas y penser. "Bien sûr, on a une pensée pour eux aussi, qui ont perdu leur emploi d'une manière un peu soudaine. Parce que ce n'était pas prévu du tout pour eux. Et on est avec eux, on leur donne tout notre soutien aussi", ajoute Alexis, un chef de cuisine.

Ce matin, une dizaine de restaurants, seulement, étaient ouverts : Oostakker, Lier, Zemst, Imelda Brasserie, Sint-Maarten Brasserie, Mons, Drogenbos, Haine-St-Pierre et Tournai-Bastions. Un retour presque à la normale pour eux.