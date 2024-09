Léa Bayekula offre à la Belgique une quatrième médaille d'or à Paris

Léa Bayekula a offert au Team Belgium sa dixième médaille aux Jeux paralympiques ce jeudi, la quatrième en or. La paralympienne a décroché le titre paralympique sur 400 m dans la catégorie T54, un jour après sa victoire sur 100 m.

Plus tard dans la soirée, Maxime Carabin s'est aisément qualifié pour la finale du 100 m dans la catégorie T52 au Stade de France. Le Liégeois de 23 ans, déjà sacré champion paralympique sur 400 m vendredi dernier, a réalisé le meilleur temps des douze participants avec un record paralympique à la clé en 16.21.

La Bruxelloise de 29 ans avait déjà été la meilleure lors des séries à midi et a affirmé sa domination en finale le soir. Dans les derniers mètres, elle a résisté de justesse à la Suissesse Manuela Schär. Pour Bayekula, c'est la deuxième médaille d'or à Paris en trois compétitions. Elle avait également terminé cinquième sur 800 m dimanche dernier.

En cyclisme, Jonas Van de Steene a connu une journée noire. Le Flandrien de 37 ans semblait en lice pour une médaille dans la course en ligne de sa catégorie MH4 jusqu'à ce qu'un concurrent suisse le pousse dans les barrières. Van de Steene a dû abandonner. Dans la catégorie MH3, Marvin Odent a terminé à la sixième place. Maxime Hordies, quant à lui, a abandonné le matin lors de la course en ligne combinée des catégories MH1 et MH2.