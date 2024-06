Les Belges se marient... à nouveau: comment les unions ont évolué ces dernières années

Après le pic enregistré en 2022, à la suite de la pandémie et ses restrictions sociales, le nombre de mariages célébrés en Belgique a presque retrouvé ses valeurs d'avant 2020. L'an dernier, il y a eu 46.564 mariages, soit 4% de moins qu'un an auparavant, rapporte Statbel. Avant la période covid, il y en avait en moyenne entre 44 et 45.000 chaque année.

Les déclarations de cohabitation légale étaient également en légère baisse l'an dernier, de 3,6%, pour s'élever à 36.990. Les cessations de cohabitations étaient stables (-0,4%), et plus de la moitié d'entre elles était toujours un mariage et non une séparation. La durée de cohabitation avant la cessation augmentait, à 5,9 ans. Et tant pour les déclarations de cohabitation légale que pour les mariages, les partenaires prenaient toujours plus de temps à s'engager légalement. Ils avaient en moyenne 31,9 ans et 30,1 ans pour les deux nouveaux cohabitants légaux et 35,5 et 33,2 ans pour les nouveaux primo-mariés.