Les conditions de circulation sont particulièrement compliquées : voici quelques conseils pour prendre la route

Les conditions de circulation ont été relativement exceptionnelles ce mardi car, comme l'explique Benoît Godart, porte-parole de Vias, on n'avait plus connu autant de vent depuis plusieurs semaines. "Cette nuit, les bourrasques ont fait tomber toutes les feuilles en même temps. Donc, au lieu d'avoir eu un fin tapis de feuilles mortes, on a vraiment une couche épaisse. Et les feuilles mortes cachent les obstacles - comme les nids de poule - et en plus, elles bouchent les avaloirs. Raison pour laquelle on a des grosses flaques d'eau, un peu partout, donc la circulation est vraiment dangereuse", développe Benoît Godart, en duplex dans le RTL info 13h.

C'est surtout le vent qui est la condition météo la plus dangereuse. Par temps venteux, les accidents sont deux fois plus graves. "Si vous circulez sur autoroute et que vous êtes surpris par une bourrasque et vous n'avez pas le temps de freiner avant de heurter un obstacle."