Les décorations de Noël démarquées jusqu'à -70%: des rayons déjà dévalisés

Dans ce magasin de bricolage à Liège, les ristournes de Noël sont partout. Des réductions allant de -30% à -70%. "Pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent, on peut profiter des achats de Noël . Je trouve ça très intéressant", se réjouit une cliente.

Les promotions ont commencé en début de semaine. En 24h, certains rayons ont déjà été dévalisés. Richard revient pour la deuxième fois. Il prépare l’affaire du siècle. "C’est le Père Noël avec marqué "Noël" et c’est éclairé et tout. Il va me coûter 13 euros moins les 70%, donc cela va me coûter un peu moins cher".