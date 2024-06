Les ratons laveurs envahissent la Wallonie : une véritable menace pour les animaux domestiques

Le sud du pays est confronté à une prolifération alarmante de ratons laveurs: plus de 70.000 individus recensés en 2023. Ces animaux, certes mignons de loin, causent d'importantes nuisances en s'introduisant dans les jardins. La situation s'avère d'autant plus problématique qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels en Belgique.

Porteurs de maladies dangereuses

En plus de causer des nuisances matérielles et de représenter une menace pour d'autres espèces animales, les ratons laveurs sont porteurs de maladies potentiellement dangereuses pour l'homme. Pour limiter leur expansion et prévenir les risques sanitaires, des recommandations sont émises. "Il faut éviter de nourrir les animaux domestiques à l'extérieur, la gamelle du chat à l'intérieur, les graines pour les poules dans le poulailler. Et l'idéal reste d'avoir des composts fermés", souligne le spécialiste.

Introduits chez nous dans les années 1980, les ratons laveurs se sont rapidement multipliés, colonisant aujourd'hui une grande partie de la Wallonie. Face à cette prolifération inquiétante, les autorités et les habitants sont appelés à adopter des mesures pour limiter leur expansion et préserver l'équilibre écosystémique de la région.