Les trains ont-ils été à l'heure cette année ? Voici le top des gares les moins ponctuelles

Est-ce que les trains ont été à l'heure cette année ? En effet, les conséquences des retards concernent beaucoup de monde. Selon la SNCB, 9 trains sur 10 étaient à l'heure au premier semestre de cette année. C'est un petit peu mieux que l'année dernière, plus 1 % au niveau du taux de ponctualité. Ces calculs sont faits sur une certaine base et ne prennent pas en compte les retards de moins de 6 minutes. Ils ne prennent pas non plus en compte les retards sur les trains supprimés. Or, ils étaient, rien que cette année, plus de 31 000 sur le rail en Belgique.

Quelles sont les causes de ces retards ?

Maintenant, intéressons-nous aux différentes causes des retards. La première cause de retard sur le rail, ce sont les incidents liés à la SNCB, les problèmes techniques, des pannes au niveau du matériel. La deuxième cause, des incidents externes. Ça peut être des accidents sur les passages à niveau, des vols de câbles ou encore des personnes qui se trouveraient sur les voies. Et enfin, troisième cause, des incidents liés à Infrabel. Là, c'est la société qui gère les infrastructures ferroviaires. On parle là de problèmes de signalisation.