Les vacances, c'était mieux avant? Alain et Nicole s'en rappellent: "C'était beaucoup plus calme", "Il y avait moins de monde"

Ils s'appellent Bernard, Daniel, Marie France, Nicole...ils sont 12 au total, de 65 à 95 ans, ils ont tous accepté d'évoquer leurs meilleurs souvenirs de vacances. De 1935 à aujourd'hui, de Blankenberghe à Rochehaut en passant par Cannes, Rome, la Grèce et le Portugal... On vous emmène tout l'été en vacances, direction un autre siècle.

Du haut de ses 10 ans, il avait l'impression que les adultes profitaient mieux de leurs vacances qu'aujourd'hui. "Je crois que c'est ça qui a changé. Évidemment, j'étais enfant, mais j'avais l'impression que les gens qui étaient en vacances à ce moment-là étaient relaxes. Et que les gens qui sont en vacances maintenant sont dans des programmes. Ils sont obligés de faire leurs vacances et qu'elles doivent être réussies. Il faut profiter absolument de ses vacances. On est un peu culpabilisé si on n'a pas profité. On met la pression même dans les vacances. Donc ce n'est plus pour moi, chaque fois, toujours des vacances.", estime Alain.

Les vacances, c'était mieux avant... Avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation ? Chacun a son avis sur la question. Pour Alain en tout cas, la réponse est assez claire: "C'était beaucoup plus calme en fait. Il y avait moins de monde, moins de pression, devoir se battre pour une place en terrasse ou des choses comme ça. On faisait un peu ce qu'on voulait, je veux dire, il n'y avait pas 36 interdictions."

Nicole est encore d'une autre génération. Née en 1934, elle a un avis bien tranché sur la question. "Il y avait moins de monde. C'était plus agréable, du fait qu'il n'y avait pas ce monde qu'il y a maintenant. Vous pouviez aller visiter quelque chose il n'y avait que quelques personnes. Et maintenant, vous devez faire quelquefois des files. Non, c'est beaucoup moins agréable maintenant, moi je trouve".

Pour Marie-France, grande adepte de l'esprit camping, les choses ont bien changé. Et pour elle, c'est vrai, c'était mieux avant : "Le camping, à l'époque, ce n'était pas ça. D'abord, on n'avait pas le matériel qu'on a maintenant. C'était vraiment un peu du bricolage. On avait oublié d'acheter du lait, on faisait trois caravanes jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui avait une bouteille de lait de réserve" se souvient-elle. "Parfois, il y avait des voisins qui avaient une urgence. si ils avaient un petit gosse, 'vous savez, me le garder une demi-heure parce que le grand s'est perdu dans le camping. Il faut que je le retrouve'... Des petites choses comme ça. C'était beaucoup plus généralisé à cette époque-là".