Les vacances en camping selon Marie-France: "On était neuf sous la tente, assis par terre, sous la drache"

"Il avait un pantalon, une chemise, sa montre, comme pour aller au bureau. Je trouvais que c'était pas vraiment une tenue, raconte Manny. Quand on était arrivés, il a dit : 'je peux prendre le kayak ?' On s'est tous installés, on a sorti les sièges, on s'est mis en rang d'oignons et on regardait. On n'a pas été déçus. Il a mis un pied dedans et hop, il s'est renversé. Il était trempé comme une soupe. Il a dit : 'Oh, et ma montre est fichue'. Là, on était peut-être un peu embêtés, mais enfin bon".

Manny se souvient avec bonheur des plaisirs simples du camping : "On traversait la Semois et il y avait une source, parce qu'à l'époque, on avait une vache pour prendre de l'eau à la source. Une vache, c'est un peu comme une bouillotte, mais réservée pour l'eau. On a cherché de l'eau de source et c'est ce qu'on utilisait pour cuisiner, pour faire le café. On ne s'embêtait pas, on avait tellement de trucs à faire", se souvient-elle.

"Le camping, c'était bon une fois"

Pour Marie-France, les vacances, c'était aussi au camping, mais avec une caravane. "Mon père rêvait de faire du camping. Donc, ils ont loué une caravane et nous sommes repartis en Bretagne. Mes parents aimaient beaucoup la Bretagne. Il faisait très très mauvais, on a eu des tempêtes, etc. Mais nous, on s'est super bien amusés, parce que c'était un camping dans les dunes, explique Marie-France. Je me souviens qu'il y a eu une tempête, que mon père est resté toute une nuit à tenir la caravane, parce qu'il avait, évidemment, en Bretagne, sur une dune, au bord de la mer, on avait l'impression que la caravane allait s'envoler. Ou bien, on était neuf dans la tente, assis par terre, sous la drache, dans la tente des voisins qui, eux, venaient de La Ferté-Milon. Alors, ils étaient tous les neufs dans la caravane, avec un auvent, mais quand même. Et je sais que maman, après ces vacances-là, a dit à mon père : 'le camping, c'était bon une fois, mais c'est terminé, on n'en fera plus jamais."