L'IA s'invite à l'école, la FWB propose aux enseignants de se former pour mieux maitriser cette nouvelle technologie

L'intelligence artificielle envahit tous les aspects de notre vie et l'école n'y fait pas exception. Pour aider les professeurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles met en place différents outils, notamment en ligne.

Il existe également des formations pour sensibiliser les enseignants à l’intelligence artificielle et à tous les enjeux qui l’entourent. Claude Van Opstal est chef de projet en numérique éducatif à la Fédération Wallonie-Bruxelles et apporte plus de détails sur l'aide proposée aux enseignants : "On a mis en place un focus. On a créé une publication qui est une porte d'entrée dont un enseignant peut se saisir pour comprendre les enjeux principaux de l'intelligence artificielle".