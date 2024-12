"L'idée même de sortir de la maison lui provoquait des crises de panique": le nombre de jeunes en décrochage scolaire a presque doublé, comment l'expliquer?

Pendant un an, le fils de Jacinthe, 12 ans, ne fréquente plus du tout l'école. Il développe des troubles de l'anxiété après la période Covid.

"L'idée même de sortir de la maison lui provoquait des crises de panique. Donc c'était très, très difficile d'aller à l'école. Et on le sait que l'école est obligatoire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui n'arrive même plus à passer la porte de la maison ? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air", explique cette maman.

Les parents de plus en plus démunis face à un décrochage scolaire sont en hausse depuis le Covid. Le nombre d'élèves absents a presque doublé, passant de 50.000 à 93.000. Bruxelles est la région la plus touchée, suivie par la province de Liège et le Hainaut.