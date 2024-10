Lotte Kopecky, tenante du titre, décroche l'argent dans la course par élimination

Lotte Kopecky a remporté la médaille d'argent dans la course par élimination des championnats du monde de cyclisme sur piste jeudi soir à Ballerup, au Danemark

La double championne du monde sur route était la championne du monde sortante. Elle a été battue dans le sprint pour la médaille d'or par la Néo-Zélandaise Ally Wollaston. La médaille de bronze est revenue à l'Américaine Jennifer Valente.

Kopecky, 28 ans, dispute à Ballerup ses troisièmes championnats du monde en moins d'un mois. Au cours des dernières semaines, elle a remporté l'or aux championnats du monde sur route à Zurich, en Suisse, et l'argent aux championnats du monde sur gravel à Louvain. Dimanche, Kopecky sera en action dans sa deuxième et dernière épreuve de ces Mondiaux sur piste. Là encore elle défendra son titre dans la course aux points.