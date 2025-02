Manque de respect envers les enseignants: en quoi consiste ce contrat que veut instaurer le gouvernement wallon dans les écoles?

Lancé par la ministre de l’Éducation, Valérie Glatigny, le baromètre "Respect" a publié ses résultats... Et ils choquent le corps enseignant. Ceux-ci révèlent que 95% des professeurs ont déjà été confrontés à un manque de respect.

Le baromètre "Respect", mis en place par la ministre de l'Éducation, Valérie Glatigny, n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, selon ce dernier, 62% des enseignants se sont déjà autocensurés lors de l’enseignement de sujets sensibles et près de 95% ont déjà été confrontés à un manque de respect.

Face à ce constat, la ministre propose - entre autres - la création d’un contrat entre les écoles, les élèves et les parents pour clarifier les droits et les devoirs de chacun.