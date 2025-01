"Mercredi noir" dans beaucoup d'écoles de Wallonie et Bruxelles: pourquoi les enseignants protestent-ils?

Les enseignants en colère protestent ce mercredi lors d’un "mercredi noir" marqué par des arrêts de travail et des actions en Wallonie et Bruxelles. Les syndicats dénoncent la fin des nominations au profit de CDI, jugés coûteux et idéologiquement motivés. Une grève massive est prévue le 27 janvier.

La colère porte toujours sur la fin des nominations de profs au profit de contrats a durée intéterminée. C'est impayable pour Valérie De Nayer, de la CGSP Enseignement qui ne comprend pas le comportement de la ministre Valérie Glatigny.

Soit elle a pas bien calculé, soit il y a une volonté idéologique de vouloir supprimer les nominations

"Soit elle a pas bien calculé, soit il y a une volonté idéologique de vouloir supprimer les nominations... mais c'est impayable en fait", assure-t-elle. "Ça risque de coûter plus cher, parce que quand vous êtes sous CDI, les cotisations ONSS patronales sont beaucoup plus élevées que les fonctionnaires statutaires nommés. C'est un premier coût supplémentaire. Si on veut maintenir les mêmes droits, les mêmes pensions pour les enseignants CDI, elle va devoir payer un nouveau pillier de pensions qui, lui aussi, est évalué et entraîne des coûts assez importants", nous explique-t-elle.

Mardi matin, la ministre a d'ailleurs à nouveau rencontré les syndicats pour évoquer les mesures visant le qualifiant mais sans apaiser nullement le climat tendu.

"C'est un dialogue de sourds!", peste Roland Lahaye. "La ministre nous dit qu'il n'y aura pas de pertes d'emplois mais elle ne dit pas toute la vérité. Il est clair qu'il n'y aura pas moyen de retrouver de l'emploi pour tout le monde. Le monde de l'enseignement qualifiant est tellement spécifique. On ne peut pas dire à un prof de menuiserie d'aller demain donner cours en mécanique!".

Outre ce "mercredi noir" programmé demain, les syndicats organiseront à nouveau des arrêts de travail et des assemblées générales dans les écoles la semaine prochaine pour informer leurs affiliés de la fin annoncée de la nomination des enseignants cette fois-ci.